Вашингтон, , 04:11 — REGNUM Sony представила новую версию приложения PlayStation для платформ под управлением iOS и Android. Публикация была размещена 28 октября на Twitter-странице компании.

В обновлённом приложении появился ряд новых возможностей. В частности, геймеры смогут получить доступ к определённым функциям PlayStation 4 и PlayStation 5 в случае, если они находятся далеко от консоли.

Например, они смогут видеть, кто из списка друзей находятся в сети, получат возможность отправлять сообщения и пользоваться голосовым чатом, покупать игры в онлайн-магазине PlayStation Store и сразу же устанавливать их на консоль. Sony выложила в сеть демонстрационный ролик, в котором рассказала об обновлённом ПО.

https://twitter.com/PlayStation/status/1321497188548124672

Ранее ИА REGNUM сообщило, что за первые 12 часов после начала сборов предзаказов на PlayStation 5 Sony удалось продать больше консолей, чем за 12 недель после старта продаж PS4. Глава PlayStation Джим Райан дал понять, что в первое время после старта продаж PS5 многие геймеры не смогут купить консоль из-за того, что спрос на неё будет превышать предложение.

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