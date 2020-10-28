Тбилиси, , 15:52 — REGNUM Жители поселка Местиа в Грузии (край Самегрело-Верхняя Сванетия) 28 октября вышли на акцию протеста, требуя, чтобы из-под ареста освободили четверых обвиняемых в избиении члена правящей партии «Грузинская мечта» Темура Шубитидзе. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, протестующие машинами перекрыли дорогу, ведущую в поселок. Они заявили, что задержанные ранее активно участвовали в протестах против строительства ГЭС и добычи золота в Местийском районе, и потребовали менее строгой меры пресечения для подозреваемых.

В случае невыполнения их требования жители Местиа пригрозили сорвать проведение выборов в поселке.

Напомним, на Шубитидзе напали неизвестные 30 сентября в Марнеули (край Нижняя Карталиния). Когда он ехал в своем автомобиле, в него врезалась другая машина. Из нее вышли мужчины и сильно избили представителя правящей партии. После этого полиция задержала четверых подозреваемых, проживающих в Местиа.

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