Москва, , 15:06 — REGNUM На звоннице Спасской башни Московского Кремля установили 12 новых колоколов, сообщили в пресс-службе дирекции международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

После установки колоколов специалисты должны настроить их звучание, уточнили в дирекции. После завершения всех работ Куранты и колокольный бой снова будут запущены.

Как сообщало ИА REGNUM, Куранты Московского Кремля были остановлены в ночь на 9 октября. Проект дооснащения звонницы реализуется с 2017 года. В октябре он вступил в завершающую стадию.

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