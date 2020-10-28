Москва, , 15:00 — REGNUM Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» вошли в четверку лучших представителей высшей школы РФ, которые оказались в топ-100 предметного рейтинга мировых университетов THE World University Rankings by subject. Об этом ИА REGNUM28 октября сообщила пресс-служа Проекта 5−100.

По ее данным, по сравнению с 2019 годом представленность российского образования в рейтинге возросла с 39 до 48 вузов, при этом 20 из них являются участниками Проекта 5−100. Кроме того, уточняется, что еще восемь российских университетов заняли места в рейтинговом диапазоне 101−200. Среди них Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Национальный исследовательский университет ИТМО, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Российский университет дружбы народов.

«Продвижение российских университетов в предметном рейтинге THE происходит в значительной степени за счет участников Проекта 5−100. Так, 20 университетов — участников Проекта 5−100 обеспечивают более половины всех позиций, занимаемых российскими университетами в предметных рейтингах THE. При этом три из четырех российских университетов, представленных в топ-100, являются участниками Проекта 5−100», — заметил по этому поводу руководитель проектного офиса Проекта 5−100 Борис Филиппов.

Кроме того, стало известно, что лишь один университет РФ — НИУ «Высшая школа экономики» — представляет российское высшее образование в предметном рейтинге «Право». В этом году НИУ ВШЭ поднялся в таблице в группу 126−150.

«Существенный рост позиции факультета права «Вышки» стал возможен благодаря повышению академической репутации, в том числе увеличению цитируемости наших преподавателей в зарубежных научных журналах, — прокомментировал это событие декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. — В ближайшее время мы сосредоточим свои усилия на росте публикаций в зарубежных академических изданиях, вовлечении большего числа преподавателей в фундаментальные и прикладные исследования, формировании более привлекательной среды для зарубежных исследователей и преподавателей».

Также отмечается, что некоторые вузы России вошли в новые рейтинги. Например, это касается Новосибирского национального исследовательского государственного университета, который смог попасть в топ-300 сильнейших университетов в предметном рейтинге «Искусство и гуманитарные науки», а Национальный исследовательский университет ИТМО — в топ-250 предметного рейтинга «Бизнес и экономика».

«За последние годы мы видим по себе устойчивый тренд роста академической репутации (и как образовательного, и как научного учреждения) — именно по этим показателям, вес которых в рейтинге составляет порядка трети, у ИТМО сейчас самая высокая позиция, начиная с 2016 года», — заметил по этому поводу директор Центра рейтинговых исследований Университета ИТМО Илья Куфтырев.

«В 2020 году РУДН вошел в рейтинг THE по девяти областям, — сказала в свою очередь директор Центра рейтинговых исследований РУДН Элина Мун. — Из них вуз впервые представлен в областях «Образование», «Искусство и гуманитарные науки» и «Науки о жизни». Лучшие результаты в области «Образование» по показателям «Цитирование» и «Доля иностранных студентов». Рост цитирования — четкий индикатор того, что исследования ученых РУДН актуальны и интересны ученым со всего мира. Это подчеркивает международный статус университета».

Напомним, что рейтинг Times Higher Education ранжирует университеты по 11 предметным областям: «Социальные (общественные) науки», «Экономика и бизнес», «Инженерные науки и технологии», «Компьютерные науки (информатика)», «Физические науки», «Науки о медицине и здоровье», «Искусство и гуманитарные науки», «Науки о жизни», «Образование», «Психология», «Право».