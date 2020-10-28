Москва, 28 октября 2020, 15:00 — REGNUM Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» вошли в четверку лучших представителей высшей школы РФ, которые оказались в топ-100 предметного рейтинга мировых университетов THE World University Rankings by subject. Об этом ИА REGNUM28 октября сообщила пресс-служа Проекта 5−100.
По ее данным, по сравнению с 2019 годом представленность российского образования в рейтинге возросла с 39 до 48 вузов, при этом 20 из них являются участниками Проекта 5−100. Кроме того, уточняется, что еще восемь российских университетов заняли места в рейтинговом диапазоне 101−200. Среди них Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Национальный исследовательский университет ИТМО, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Российский университет дружбы народов.
Кроме того, стало известно, что лишь один университет РФ — НИУ «Высшая школа экономики» — представляет российское высшее образование в предметном рейтинге «Право». В этом году НИУ ВШЭ поднялся в таблице в группу 126−150.
Также отмечается, что некоторые вузы России вошли в новые рейтинги. Например, это касается Новосибирского национального исследовательского государственного университета, который смог попасть в топ-300 сильнейших университетов в предметном рейтинге «Искусство и гуманитарные науки», а Национальный исследовательский университет ИТМО — в топ-250 предметного рейтинга «Бизнес и экономика».
Напомним, что рейтинг Times Higher Education ранжирует университеты по 11 предметным областям: «Социальные (общественные) науки», «Экономика и бизнес», «Инженерные науки и технологии», «Компьютерные науки (информатика)», «Физические науки», «Науки о медицине и здоровье», «Искусство и гуманитарные науки», «Науки о жизни», «Образование», «Психология», «Право».