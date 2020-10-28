Петропавловск-Камчатский, , 14:40 — REGNUM Специалисты КамчатНИРО, Greenpeace и Кроноцкого биосферного заповедника, который является объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки», обследовали акваторию Кроноцкого залива — на севере от Петропавловска-Камчатского. По итогам экспедиции до бухты Ольга эксперты пришли к выводу о том, что массовая гибель обитателей дна у берегов Камчатки носила локальный характер и была привязана именно к Авачинскому заливу, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт Greenpeace.

Читайте также: Учёные ДВФУ выдали своё заключение по причинам катастрофы в Тихом океане

В ходе экспедиции специалисты обнаружили на дне живые организмы — актинии, двустворчатых и брюхоногих моллюсков, морских ежей, раков-отшельники, букцинум, многощетинковыых червей, морских звёзд, кукумарию. Мёртвых особей замечено не было.

Участники экспедиции отобрали для исследований пробы воды, произвели фото и видео съёмку под водой.

По итогам экспедиции учёные пришли к выводу о том, что граница распространения массовой гибели обитателей дна проходит по мысу Шипунский. Главный вывод — различные состояния бентоса в Кроноцком и Авачинском заливах могут говорить о том, что явление локально и привязано именно к Авачинскому заливу.

«Сейчас имеющихся данных недостаточно, чтобы сделать однозначный вывод о причинах произошедшего. Лаборатории продолжают делать анализы проб и образцов биоматериалов, о результатах которых мы незамедлительно сообщим, когда они будут готовы», — отметил руководитель экспедиции Greenpeace на Камчатку Василий Яблоков.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) представили свои выводы о причинах массовой гибели обитателей дна Тихого океана у берегов Камчатки. Эксперты пришли к выводу, что сейсмической, вулканической активности и техногенного загрязнения не было.

Учёные заключили, что основная версия случившегося — природное загрязнение, которое произошло в результате цветения микроводорослей. В пробах воды была обнаружена высокая концентрация токсичных микроводорослей, биотоксины.