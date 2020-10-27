Петропавловск-Камчатский, , 05:39 — REGNUM Учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) представили свои выводы о причинах массовой гибели обитателей дна Тихого океана у берегов Камчатки. Эксперты пришли к выводу, что сейсмической, вулканической активности и техногенного загрязнения не было, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Версии о возможном влиянии на океан в результате сейсмической и вулканической активности у учёных отпали сразу, так как приборы не фиксировали никаких отклонений от норм.

В результате проведенных исследований специалисты также исключили возможность техногенного загрязнения воды. Обнаруженная в Авачинской бухте полоса с аномальным цветом воды и пенообразованиями протянулась на десятки километров вдоль берега. При этом специалисты отметили, что, например, на тюленей это никак не повлияло и они хорошо себя чувствовали.

«Дело в том, что разлив нефти или сброс льяльных вод всегда имеет центр, от которого идёт загрязнение. Здесь мы наблюдали совершенно обратную картину. Поэтому гипотезы о разливе нефти и сбросе льяльных вод мы вычеркнули примерно в тот же самый момент», — отметил научный руководитель лаборатории экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилл Винников.

Специалисты исключили и возможности загрязнения воды в результате утечки с полигона Козельский.

Учёные заключили, что основная версия случившегося — природное загрязнение, которое произошло в результате цветения микроводорослей. В пробах воды была обнаружена высокая концентрация токсичных микроводорослей, биотоксины.

Специалисты продолжат изучение произошедшего явления у берегов Камчатки.

Губернатор края Владимир Солодов заявил, что учёным, принимавшим участие в исследовании причин массовой гибели обитателей дна Тихого океана, будут присуждены награды регионального уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает учёных со всего мира подключиться к выяснению причин массовой гибели обитателей дна Тихого океана у берегов Камчатки.

В пробах морской, речной воды и биоматериалах, которые были отобраны представителями «Гринписа» на побережье Камчатки после массовой гибели обитателей дна Тихого океана, не обнаружено гептила — ракетного топлива.

На Дальнем Востоке зафиксирован недолов горбуши во время прошедшей путины. Учёные не исключают, что на объёме сказались климатические изменения, которые привели к красным приливам.