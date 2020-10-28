Пенза, , 14:48 — REGNUM В Пензенской области в очередной раз продлили действие режима повышенной готовности, на этот раз — до 12 ноября. Соответствующее постановление подписал сегодня, 28 октября, губернатор Иван Белозерцев.

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Согласно документу, жители должны соблюдать безопасную дистанцию, в том числе в общественных местах и на транспорте, за исключением услуг такси. Помимо этого, в регионе продолжает действовать масочный режим в местах массового скопления людей (торговые объекты, общепит, места проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских и развлекательных мероприятий), при посещении организаций, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области на 28 октября коронавирусная инфекция выявлена у 14 752 человек, за сутки заболели еще 169 жителей региона. За последние сутки носителями инфекции стал 171 пациент. С начала пандемии выздоровели 10 719 человек, за сутки — 125 пациентов. 175 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

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