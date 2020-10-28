Пенза, , 11:12 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 28 октября коронавирусная инфекция выявлена у 14 752 человек, за сутки заболели еще 169 жителей региона. За последние сутки носителями инфекции стал 171 пациент. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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По области с начала пандемии выздоровели 10 719 человек, за сутки — 125 пациентов. 175 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области с начала пандемии от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 175 человек. За последние сутки врачам не удалось спасти 50-летнюю женщину.

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