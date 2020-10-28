Москва, , 11:47 — REGNUM Военные медицинские специалисты Минобороны России будут направлены в Курганскую область, по указанию главы ведомства Сергея Шойгу, для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом 28 октября сообщили в Минобороны РФ.

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«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указание оказать помощь Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении ведомства.

Также добавляется, что военным ведомством в регион будет направлена сводная бригада военных медиков, которые будут оказывать консультативную помощь и проводить лечение заразившихся коронавирусной инфекцией в медучреждениях региона

При этом ранее ТК «Звезда» сообщила, что группа специалистов окружного военного клинического госпиталя Центрального военного округа (ЦВО) в составе сводного медицинского отряда Минобороны РФ направилась в Курганскую область для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за истекшие сутки было выявлено 16 202 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.