Махачкала, , 11:40 — REGNUM Количество случаев смерти пациентов с COVID-19 в Дагестане, по данным на 10:30 28 октября, достигло 770. За минувшие сутки в республике скончались пять пациентов с подтвержденным диагнозом, сообщил федеральный оперативный штаб.

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К настоящему времени в Дагестане зарегистрировано почти 15,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, накануне в республике инфекцию выявили у 83 человек. Выздоровели в регионе с начала пандемии более 14,1 тыс. человек с COVID-19 (+101 за сутки), или около 89,4% заразившихся.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 октября в Дагестане действует обязательный масочный режим, использовать средства индивидуальной защиты необходимо во время поездок на общественном транспорте и при посещении общественных мест. Жителям старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

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