Махачкала, , 16:29 — REGNUM Обязательный масочный режим введен в Дагестане для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Указ об этом 23 октября подписал врио главы республики Сергей Меликов.

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"Постановляю обязать граждан до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания <…> при пользовании общественным транспортом, в том числе легковым и грузовым такси», — сказано в документе.

Согласно указу, носить маски жители Дагестана также должны при посещении аптек, магазинов и рынков, аэропорта, вокзалов и остановок общественного транспорта, храмов, мечетей и других общественных мест.

Вместе с тем людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями до улучшения эпидобстановки рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

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