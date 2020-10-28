Москва, , 10:57 — REGNUM На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 58,7 млн. Об этом 28 октября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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"По состоянию на 27.10.2020 проведено 58 730 811 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что 506 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества было проведено в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 357 652 человека.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 26 сентября число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 58 223 852.