Пенза, , 08:25 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 175 человек. За последние сутки врачам не удалось спасти 50-летнюю женщину. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Лечение инфицированной пациентки осложняли несколько сопутствующих заболеваний, среди которых — ожирение, сахарный диабет и артериальная гипертензия. Отмечается, что причина смерти женщины — коронавирусная инфекция, осложненная тотальной пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области на 27 октября коронавирусная инфекция выявлена у 14 583 человек, за последние сутки заболел еще 171 житель региона. С начала пандемии выздоровели 10 594 человека, в том числе за сутки — 74 пациента.

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