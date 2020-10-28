Москва, 28 октября 2020, 10:50 — REGNUM От коронавирусной инфекции в России за последние сутки умерли 346 человек. Об этом 28 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.
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"Зафиксировано 346 летальных исходов», — говорится в информации.
Это на 26 летальных случаев больше, чем сутками ранее, когда медики зафиксировали 320 смертей.
Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 26 935 человек.