Москва, , 10:50 — REGNUM От коронавирусной инфекции в России за последние сутки умерли 346 человек. Об этом 28 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Зафиксировано 346 летальных исходов», — говорится в информации.

Это на 26 летальных случаев больше, чем сутками ранее, когда медики зафиксировали 320 смертей.

Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 26 935 человек.