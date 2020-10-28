Ростов-на-Дону, , 09:40 — REGNUM В Ростовской области одна из образовательных организаций переведена на дистанционный режим работы. Причиной стало заболевание школьников острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Полностью закрыта на карантин школа в Неклиновском районе. Учебный процесс продолжается в онлайн-формате. Также частично закрыто 39 классов в восьми школах (Азов, Новочеркасск, Таганрог, Миллеровский и Азовский районы).

Что касается дошкольных учреждений, то на Дону из-за ОРВИ закрыто восемь групп в пяти детских садах (Миллеровский, Азовский, Кашарский, Неклиновский районы).

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