Сеул, , 09:13 — REGNUM В августе 2020 года в Южной Корее на свет появились 22 472 младенца, что на 7,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Статистической службы страны.

Число смертей в стране, напротив, увеличилось на 6,7%, до 25 284 человек.

В августе текущего года в стране было зафиксировано 15 033 брака, что на 18% меньше по сравнению с августом прошлого года. Отмечается, что это самый низкий показатель с 1981 года, когда начался сбор статистических данных. Число разводов сократилось на 6,6%, до 8 457 случаев, что является самым низким августовским показателем с 2008 года.

В период с января по август 2020 года в Южной Корее родились 188 202 младенца, что на 9,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число смертей, напротив, увеличилось на 4%, до 201 648 человек.