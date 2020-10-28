Благовещенск, , 08:49 — REGNUM Медики Приамурья призвали жителей региона не скупать противовирусные препараты в аптеках и правильно носить защитные маски, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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«Нет смысла выставлять нос. И нет смысла носить на лице одну и ту же маску в течение недели. Она должна меняться раз в два-три часа. Тогда количество вирусного агента снижается на 70 процентов», — сказала главный врач Амурского областного центра медицинской профилактики Наталья Фатьянова.

Врач отметила, что нет смысла скупать в аптеках противовирусные препараты, поскольку при лечении COVID-19 используются другие лекарства. Также жителей региона призвали не заниматься самолечением.

В соседнем Хабаровском крае уволили директора КГБУ «Фармация» Дениса Улыбышева в ходе заседания оперативного штаба, после того как выяснилось, что в городских аптеках дефицит антибиотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 28 октября вступает в силу постановление Роспотребнадзора, согласно которому всем гражданам предписано носить медицинские маски в местах массового скопления людей.