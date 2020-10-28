Москва, , 08:19 — REGNUM В России с 28 октября вступает в силу постановление Роспотребнадзора, согласно которому всем гражданам предписано носить медицинские маски в местах массового скопления людей.

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Так, ношение масок обязательно в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках и в лифтах.

Отметим, по последним данным, всего в России выявлено 1 547 774 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 26 589 человек, выздоровели — 1 158 940. Всего было проведено более 58,2 млн тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для прекращения распространения коронавирусной инфекции уровень коллективного иммунитета должен составлять не менее 60%.

Глава Роспотребнадзора отметила, что пока количество людей с иммунитетом от коронавируса в России является слишком малым для прекращения распространения заболевания.

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