Пенза, , 11:31 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 27 октября коронавирусная инфекция выявлена у 14 583 человек, за сутки заболел еще 171 житель региона. Минувшим днем носителями инфекции стали 169 пациентов. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

По области с начала пандемии выздоровели 10 594 человека, за сутки — 74 пациента. 174 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 26 октября всех беременных женщин, работающих в правительстве Пензенской области, отправили на дистанционный режим работы. Главам муниципальных образований, руководителям ведомств и предприятий рекомендовано принять аналогичное решение не позднее 28 октября. Так как им в период пандемии необходимо исключить или максимально ограничить контакты с людьми, имеющих признаки ОРВИ.

Читайте также: Беременных женщин в Пензенской области переводят на дистанционную работу