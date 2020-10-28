Магадан, Магаданская область, 28 октября 2020, 03:44 — REGNUM Власти Магаданской области продлили стимулирующие выплаты медикам на октябрь, которые работают в ковидных госпиталях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Указ подписан и.о. губернатора Колымы Юрием Бадяевым 26 октября. Согласно документу, продлеваются стимулирующие выплаты в размере 50 тыс. рублей — врачам, среднему медперсоналу — 35 тыс. рублей, техническим работникам — 25 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО медицинскому брату Биробиджанского психоневрологического интерната не предоставили допвыплаты за уход за подопечной, у которой было выявлено заражение коронавирусом.