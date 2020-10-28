Париж, , 02:27 — REGNUM Общенациональный карантин сроком на четыре недели могут ввести власти Франции, передает телеканал BFM TV со ссылкой на свои источники.

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Однако при этом образовательный процесс в школах, лицеях и колледжах прерываться не будет, как и работа госучреждений. Кроме того, правительство разрабатывает меры по поддержке промышленных предприятий

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября из-за обострившейся ситуации с распространением коронавируса во Франции президент страны Эммануэль Макрон созвал Совет безопасности для обсуждения возможности повторного введения карантина или других мер по борьбе с пандемией.

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