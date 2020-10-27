Екатеринбург, , 23:56 — REGNUM В Свердловской области увеличился прирост заболевших ОРВИ и пневмонией за неделю с 19 по 25 октября 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора.

В указанные сроки было зафиксировано 33 363 случая ОРВИ (79,7 случая на 10 тыс. населения, что выше уровня прошлой недели на 7,8% и выше эпидпорога по совокупному населению на 39,8%).

Также за неделю зарегистрировали 3067 случаев внебольничной пневмонии (диагнозы предварительные, 73,3 случая на 100 тыс. населения — это больше уровня прошлой недели на 20%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области растёт и заболеваемость COVID-19. В регионе подтверждено 35 069 случаев заражения коронавирусом.

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