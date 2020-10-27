Лагос, Нигерия, , 18:12 — REGNUM Суд нигерийского Лагоса отклонил иск против 47 мужчин, обвиняемых в гомосексуализме, 27 октября сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что резонансное дело, которое рассматривается с 2018 года, было отклонено из-за того, что представители обвинения не смогли представить свидетелей и не явились в суд.

Закон, карающий однополые отношения тюремным заключением на срок до 14 лет был принят в 2014 году, при президенте Нигерии Гудлаке Джонатане, однако до сих пор никто по нему не был осужден.

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