Москва, , 16:59 — REGNUM Россия вышла на плато по распространению вируса иммунодефицита человека. Об этом заявил 27 октября главный внештатный специалист Минздрава по проблемам диагностики и лечения ВИЧ Алексей Мазус.

«На сегодняшний день у нас стабильные цифры по приросту, условно говоря, мы вышли на плато по ВИЧ-инфекции», — сказал он в ходе панельной дискуссии на форуме «Здоровое общество».

Мазус отметил, что схожая картина наблюдается и в западных странах. Однако, по его словам, опуститься до уровня ниже плато пока не удаётся, так как для этого требуется создание вакцины от ВИЧ.

Специалист Минздрава высказал мнение, что «комплекс научных усилий», сформированный в мире в поисках вакцины от COVID-19, после пандемии коронавируса следует направить и на разработку вакцины от вируса иммунодефицита.