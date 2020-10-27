Брюссель, , 16:39 — REGNUM Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) признал Бельгию страной с самым высоким уровнем распространения коронавируса в Евросоюзе, сообщает 27 октября пресс-служба Центра.

По данным ECDC, в Бельгии на сто тыс. человек населения приходится свыше 1390 случаев заражения коронавирусом.

Такие показатели наблюдаются в этой стране последние две недели.

Согласно данным Центра, На второе место Центр ставит Чехию с 1380 случаев заражения на 100 тыс. жителей, на третьем оказался Люксембург с 760 случаями коронавируса.

Четвертую и пятую строчки занимают соответственно Словения и Нидерланды.

Кроме того, Чехия показывает самый высокий процент смертности от COVID — 12,3 случая на сто тыс. населения, в то время как в Бельгии фиксируется 5,8 случая на сто тыс. населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в бельгии введены дополнительные ограничения — комендантский час, закрыты кафе и рестораны, кинотеатры и музеи, ношение масок объявлено обязательным.

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