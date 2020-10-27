Санкт-Петербург, , 15:05 — REGNUM Петербургский аэропорт «Пулково» начал работу по зимнему расписанию, в рамках которого запланировано выполнение регулярных рейсов более чем по 70 российским направлениям. Об этом 27 октября рассказали в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляющая компания аэропорта).

Аэропорт «Пулково» перешел на зимний режим работы Пресс-служба «Воздушные Ворота Северной Столицы»

В зимнем расписании появились новые направления, такие как: Кемерово и Хабаровск авиакомпании Nordwind, Мирный авиакомпании «Алроса» и Липецк авиакомпании S7 Airlines. Также в дни новогодних праздников авиакомпания «Северсталь» предложит пассажирам прямые перелеты на родину Деда Мороза — в Великий Устюг.

«Международная программа полетов продолжит действовать в прежнем режиме до снятия ограничений, — отметили в пресс-службе петербургской воздушной гавани.

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Отметим, что на сегодняшний день из Санкт-Петербурга выполняются как регулярные, так и чартерные рейсы в Турцию авиакомпании Turkish Airlines, AZUR Air, Nordwind, Pegas Fly, «Россия» и «Уральские Авиалинии». Кроме того авиакомпания Wizz Air продолжает работать на направлении в Лондон, а с 24 октября авиакомпания «Россия» возобновила регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Женеву.

Помимо этого, с 31 октября туроператоры Anex Tour и Intourist совместно с авиакомпанией AZUR Air запускают чартерные рейсы в Танзанию (Занзибар). С 7 ноября на этом же направлении начинает выполнять чартерные рейсы авиакомпания Royal Fly для туроператора Coral Travel.

К зиме «Пулково» подготовил аэродромную технику — 61 единицу спецтехники и 19 единиц навесного оборудования. Как уточнили в пресс-службе, все транспортные средства и оборудование прошли полное техническое обслуживание и проверки в ремонтных мастерских ВВСС и готовы к эксплуатации.

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