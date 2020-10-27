Москва, , 13:54 — REGNUM Точечный воздушный удар бомбардировщика ВКС России по лагерю боевиков на севере сирийской провинции Идлиб вызвал бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 27 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Нанесение удара во время построения на плацу, — это супер подготовка многих служб. Молодцы!», — пишет пользователь под псевдонимом «Бармалеев».

Часть пользователей решила обратить внимание на заявление Минобороны РФ о том, что в результате удара было уничтожена сотня боевиков. Они решили не отрицать сам факт уничтожения, но количество убитых террористов у них вызвало сомнения.

«Около 100 это примерно 20−30. Во время Великой Отечественной войны после боя каждый командир роты сообщал сколько уничтожили немцев. И другой, и третий, и четвертый командиры рот сообщали об этом своему комбату. В сумме оказывалось, что уничтожили больше дивизии. Такое было неоднократно описано в документах», — поделился мнением пользователь aers digh.

Некоторые комментаторы предположили, что раненные боевики попадут на лечение в Турцию. Таким образом, предполагают они, удар ВКС России по террористам стал намёком Тайпу Эрдогану, чтобы тот поубавил свои амбиции в конфликте на территории нагорного Карабаха.

«Всех раненых опять в турецкие госпиталя отправят как было в начале войны. Я думаю, что это является предупреждением Эрдогану, чтобы он не лез в конфликт Армении и Азербайджана», — пишет Людмила М.

Отдельные пользователи уверены, что уничтоженные боевики могли принести множество несчастий, как для сирийцев, так и для соседних стран, включая Российскую Федерацию, куда данные террористы могли быть отправлены.

«Распоясались боевики в Сирии. А если бы случайно в этот момент мимо не пролетали бы российские ВКС, то страшно представить возможные последствия», — пишет Андрей.

Нашлись и те, кто предположил, что данный авиаудар может послужить поводом для новых санкций со стороны стран Запада. Пользователи считают, что любое действие Российской Федерации в Европе и США рассматривают, как возможность для оказания давления.

«Не удивлюсь, если и за это против России введут санкции. Террористов только наши и уничтожают, а остальные подкармливают», — считает Матвей А.

Напомним, 26 октября бомбардировщик ВКС России нанёс точечный воздушный удар по лагерю боевиков группировки «Хайят Тахрир-аш Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере сирийской провинции Идлиб.