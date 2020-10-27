Москва, , 13:35 — REGNUM Правительство России работает над устранением проблемы, возникшей в сфере обеспечения лекарств пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом 28 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что медицинский, что называется, сектор правительства, сектор здравоохранения в правительстве уже тоже на это отреагировал и работает над тем, чтобы ситуацию исправить», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле, что здравоохранение в стране профинансировано в должном объёме, Песков отметил, что в мире нет ни одного государства, где на медицинскую сферу выделают достаточный объём средств.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что представители 30 благотворительных фондов направили президенту России Владимиру Путину письмо, в котором рассказали о катастрофической нехватке в стране онкологических препаратов как для взрослых, так и для детей. Это может привести в ближайшее время к гибели тысяч людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев сообщил, что злокачественные опухоли у молодых людей развиваются быстрее, чем у пожилых.

Онколог пояснил, что в молодом организме гораздо быстрее происходят обменные процессы, это влияет и на скорость развития рака. Кроме того, гормоночувствительные опухоли гораздо быстрее развиваются на фоне высокого гормонального статуса.

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