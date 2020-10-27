Ростов-на-Дону, , 13:26 — REGNUM В Ростовской области с аптечных прилавков исчезли антибиотики. В дефиците — назначаемые пациентам с двусторонней пневмонией левофлоксацин и азитромицин. Ситуация активно обсуждается пользователями социальных сетей, передаёт ИА REGNUM.

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«Лекарственные препараты цефтриаксон, левофлоксацин и вода для инъекций в минимальный ассортимент не включены. В связи с повышенным спросом на данные лекарственные препараты, не во всех аптечных организациях они имеются в наличии», — пояснили в региональном пресс-центре.

Власти рекомендуют воспользоваться услугами единой справочной службы и уточнить наличие препаратов в аптечных сетях.