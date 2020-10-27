Санта-Ана, США, , 13:17 — REGNUM В многопользовательском симуляторе выживания Grounded появилась новая локация с уникальными подводными врагами. Об этом 26 октября сообщило издание Eurogamer.

Теперь геймеры смогут исследовать локацию «Пруд кои» и сразиться с населяющими её существами: гигантскими карпами кои и пауками-ныряльщиками. Помимо этого, в игре появятся дополнительные материалы для создания предметов и специальные «подводные» элементы экипировки.

Обновление уже доступно на публичном тестовом сервере Grounded. Его релиз на основных серверах ожидается в ноябре 2020 года.

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