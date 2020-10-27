Москва, , 13:09 — REGNUM Власти Москвы не имеют планов закрытия ночных заведений и других секторов экономики. Об этом сообщила руководитель пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова.

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"В Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время. Данная мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей», — цитирует Пенькову телеграм-канал оперативного штаба Москвы.

Глава пресс-службы отметила, что в столице отмечается снижение динамики роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Исходя из этого, в настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики», — сказала Гульнара Пенькова.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимость ношения масок отпадет после обеспечения населения вакциной от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на форуме «Здоровое общество».

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