Ростов-на-Дону, , 11:55 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 311 человек. Впервые за продолжительное время суточный прирост числа случаев заражения инфекцией ниже предшествующих суток. Днём ранее было подтверждено 312 заболевших COVID-19, передаёт ИА REGNUM 27 октября.

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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 29 муниципальных образованиях Ростовской области. В тройке «лидеров» — Ростов-на-Дону (182 человека), Новошахтинск (30 человек) и Гуково (22 человека). Более трети заболевших COVID-19 — пожилые люди старше 66 лет, 4,5% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 29 тыс. 369 человек.

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