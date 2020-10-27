Тбилиси, , 11:29 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Свободная Грузия» Каха Кукава заразился коронавирусом. Об этом он вечером 26 октября написал на своей странице в соцсети в Facebook.

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«Друзья, к сожалению, у меня подтвердили коронавирус, поэтому с сегодняшнего дня вынужден прекратить избирательную кампанию», — написал политик.

Он отметил, что чувствует себя нормально и будет стараться поддерживать своих соратников перед парламентскими выборами, которые пройдут в Грузии 31 октября.

Кукава известен тем, что согласился стать посредником в переговорах с Россией по отмене экономических санкций на грузинскую продукцию. В 2011 году, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили, Кукава поехал в Москву на встречу с тогдашним главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко для переговоров о возвращении на российский рынок вина и минеральной воды.

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