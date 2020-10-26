Пенза, , 14:52 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратил внимание глав муниципальных районов, министров, членов правительства на рекомендации минздрава РФ в отношении беременных в период пандемии, о том, что необходимо исключить или максимально ограничить их контакты с людьми, имеющих признаки ОРВИ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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После многочисленных обращений женщин глава области принял решение, с 26 октября всех женщин в положении, работающих в областном правительстве, отправить на дистанционный режим работы. Главам муниципальных образований, руководителям ведомств и предприятий рекомендовано принять аналогичное решение не позднее 28 октября. Беременным женщинам следует создать необходимые условия для дистанционной работы, что в свою очередь, будет существенным вкладом в защиту материнства и детства. «Нужно сделать все для сохранения жизни и здоровья будущих детей», — отметил губернатор.

Профильным министрам и заместителям председателя правительства поручено подготовить письменные обращения с рекомендациями в адрес руководителей организаций, а минтруда на своем сайте опубликовать модельные правовые акты.

ИА REGNUM напоминает, осенние школьные каникулы для учеников в Пензенской области продлятся две недели — с 31 октября по 14 ноября.

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