Москва, , 11:09 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, уточняющий меры дисциплинарного воздействия на осужденных, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Планируется увеличить размер дисциплинарного штрафа, налагаемого в качестве меры взыскания на осужденных к лишению свободы за нарушение ими установленного порядка отбывания наказания, установив его в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Сейчас штраф составляет до 200 рублей.

Предусматривается возможность перевода в одиночные камеры на срок до шести месяцев осужденных к лишению свободы мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания и содержащихся в тюрьмах.