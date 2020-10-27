Москва, , 11:13 — REGNUM Для борьбы с пандемией коронавируса система здравоохранения России в данный момент работает на полную мощность, и потому населению страны нужно сплотиться для остановки инфекционного процесса. Об этом 27 октября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество».

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"Система сегодня работает на полную мощность, поэтому просто необходимо сейчас именно всем сплотиться вокруг того, чтобы остановить этот инфекционный процесс», — сказал Мурашко во время форума, проходившего в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Также он отметил, что в настоящее время нет препарата, который может кардинально помочь в борьбе с коронавирусом.

«Мы получили некоторые варианты борьбы с ней, но тем не менее абсолютного пока лекарственного препарата, который бы кардинально поменял расклад сил, пока в мире нет», — уточнил глава Минздрава РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории России было выявлено 16550 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее количество стало составлять 1 547 774.