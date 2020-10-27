Екатеринбург, , 11:19 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 287 случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Нынешний прирост — максимальный с середины июля 2020 года. Для сравнения, 26 октября власти подтвердили 281 случай выявления вируса SARS-CoV-2.

По данным на 27 октября, за минувшие сутки вирус выявили у жителей Екатеринбурга (140 носителей), Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Березовского, Волчанска, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Карпинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Невьянска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Сухого Лога, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого и Тугулымского городских округов.

Теперь в регионе подтверждено 35 069 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области рекомендовали перейти всем ввузам и ссузам на дистанционный режим обучения из-за эпидемиологической ситуации.

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