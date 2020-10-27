Москва, , 11:00 — REGNUM Встречу с абхазскими медиками, работающими в Москве, провел президент Абхазии Аслан Бжания в посольстве республики в России. Об этом сообщает ИА «Апсныпресс».

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Бжания прибыл в Москву с рабочим визитом и в это время посетил посольство. По данным журналистов, во время встречи с врачами-соотечественниками глава абхазского государства обсудил вопросы медпомощи пациентам во время пандемии коронавируса.

«Состоялся конструктивный, деловой разговор, по итогам которого будут приняты определенные меры», — прокомментировал встречу президент республики.

Стоит отметить, что ранее глава минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия обратился к врачам-соотечественникам, работающим в России, с призывом приехать на родину, чтобы помочь в лечении пациентов с COVID-19. Он рассказал, что в стране не хватает реаниматологов, пульмонологов, терапевтов, инфекционистов и эпидемиологов.

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