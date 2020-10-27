Москва, , 10:00 — REGNUM В Москве с начала 2020 года молочные кухни выдали 9,2 млн продовольственных наборов. Об этом 27 октября сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Согласно информации правительства, московские молочно-раздаточные пункты выдали 9,2 млн продуктовых наборов на общую сумму 2,5 млрд рублей. Из них 1,4 млн наборов получили кормящие женщины и матери, а 7,8 млн наборов выдано для питания детей.

В набор для женщин и матерей входят витаминизированные соки и молоко, продукты для детей выдаются в соответствии с возрастом. Так, детям до года выдают сухие и молочные смеси, пюре из овощей и фруктов, каши, детям до трёх лет — молоко, кефир, творог и фруктовое пюре.

Всего в столице работают 252 молочно-раздаточных пункта.