Мехико, , 08:09 — REGNUM По меньшей мере 895 326 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Мексике с начала пандемии, включая новые — 4166. Об этом сообщает на своей странице в Twitter замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель.

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При этом 655 118 фактов инфицирования закончились выздоровлением пациентов. Еще 89 171 больной скончался от осложнений при COVID-19.

За сутки в Мексике выявили еще 247 летальных исходов, связанных с этим заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября правительство Мексики объявило о готовности оплатить первые партии вакцины против коронавируса.

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