Москва, , 08:08 — REGNUM В некоторых регионах России в будущем возможен новый подъём заболеваемости COVID-19, сообщил 27 октября журналистам директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев.

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По его словам, исключать третьего витка эпидемии COVID-19 не стоит в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в различных субъектах РФ развивается по-разному.

«В Москве эта волна будет, скорее всего, заметно слабее первой и второй, а вот в отдельных регионах эпидемия может принести больше потерь, чем предыдущие», — сказал эксперт.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщал, что Россия может выйти на плато по коронавирусу в начале декабря 2020 года, затем наступит стабилизация эпидемиологической ситуации.

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