Чебоксары, , 09:00 — REGNUM В Чебоксарах свыше 420 школьников находятся на «особом контроле» комиссий по делам несовершеннолетних в связи с нарушением общественного порядка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации чувашской столицы.

Данные администрации Чебоксар Cap.ru

По данным мэрии, «на особом контроле» в школах находятся 424 несовершеннолетних, в районных комиссиях города — 212. Чиновники поясняют, что многие ребята из семей, находящихся в социально опасном положении, и для каждого школьника, нарушившего общественный порядок, разработана индивидуальная профилактическая программа. С начала года в рамках данной работы сняты учета 73 ребёнка.

По словам и. о. сити-менеджера Чебоксар Владимира Филиппова, большинство преступлений школьники совершают после уроков, «с 13 до 18 часов». В структуре преступлений основную долю составляют кражи и незаконный оборот наркотиков.

Руководитель города поручил проработать вопрос занятости подростков, в том числе за счёт посещаемости кружков и секций, особенно во время предстоящих осенних каникул.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в Чебоксарах вынесен приговор по уголовным делам в отношении двух несовершеннолетних чебоксарцев, которых обвинили в грабеже. Один из них получил условный срок, другому назначено 120 часов обязательных работ.

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