Чебоксары, , 12:34 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор по уголовным делам в отношении двух несовершеннолетних чебоксарцев, которых обвинили в грабеже. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

По одному из уголовных дел перед судом предстал 16-летний подросток. По данным следствия, ночью 6 июня 2020 года недалеко от одного из магазинов в Чебоксарах он затеял ссору с незнакомым 27-летним парнем, в ходе которой ударил его по лицу и забрал у потерпевшего сотовый телефон.

Суд признал чебоксарца виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж с применением насилия»). Ему назначено десять месяцев лишения свободы условно.

По аналогичной статье был осуждён 17-летний парень. Правоохранители установили, что вечером 23 июня 2020 года злоумышленник вместе со своими знакомыми во дворе одного из домов в Чебоксарах побили трёх ранее незнакомых мужчин. По данным следствия, этому предшествовала ссора между ними. Согласно материалам уголовного дела, фигурант уголовного дела, угрожая насилием, похитил у 27-летнего пострадавшего 8 тыс. рублей путём перевода их через телефон на счёт своего знакомого.

Суд назначил фигуранту уголовного дела 120 часов обязательных работ. Материалы по факту драки выделены отдельно и направлены в органы внутренних дел Чувашии.

Приговоры по данным уголовным делам не вступили в законную силу.