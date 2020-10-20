Петропавловск-Камчатский, , 12:13 — REGNUM На Дальнем Востоке зафиксирован недолов горбуши во время прошедшей путины. Учёные не исключают, что на объёме сказались климатические изменения, которые привели к красным приливам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатского края.

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На совещании по итогам лососёвой путины под председательством главы Росрыболовства Ильи Шестакова, было озвучено, что вылов лососей составил всего 297 тыс. тонн — это минимальный показатель за последние десять лет. Недолов зафиксирован в Магаданской области, на Чукотке, Курилах и Камчатке. Низкий подход лососей наблюдались и на Аляске.

«Это нельзя объяснить ни просчётами отраслевой науки, ни особенностями регулирования ведения промысла. Причиной низкого, не соответствующего объёмам ожидания, вылова была низкая численность подходов тихоокеанских лососей», — заявил руководитель Департамента анадромных рыб России ФГБНУ «ВНИРО» Сергей Марченко.

Марченко добавил, что на снижении выживаемости тихоокеанских лососей мог сказаться рост в фитопланктоне долей динофлаггелят, которые в тёплых морских водах в период массового развития способны формировать красные приливы.

«Отдельные виды этих водорослей способны вырабатывать токсины, которые приводят к гибели рыб при поедании кормовых объектов и передаваясь по пищевой цепи», — сказал Сергей Марченко.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает учёных со всего мира подключиться к выяснению причин массовой гибели обитателей дна Тихого океана у берегов Камчатки.

В пробах морской, речной воды и биоматериалах, которые были отобраны представителями Гринписа на побережье Камчатки после массовой гибели обитателей дна Тихого океана, не обнаружено гептила — ракетного топлива.

Работающие на Камчатке учёные МГУ им. М. В. Ломоносова и Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцева РАН пришли к выводу, что в причинах произошедшей массовой гибели обитателей дна Тихого океана полностью отсутствует техногенный характер. Основной версией случившегося является кислородное голодание вследствие замора, возникшего после массового развития микроводорослей.