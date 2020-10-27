Сеул, , 04:30 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 88 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 72 случая заражения связано с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за рубежа. Сутками ранее в Южной Корее выявили 119 зараженных новым коронавирусом. Центр отмечает, что ряд очагов распространения инфекции до сих пор не выявлен, поэтому не исключен и рост заболеваемости в стране.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 26 043 случая заражения коронавирусом нового типа. За 26 октября в республике скончались еще три пациента с COVID-19. Общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Южной Корее достигло 460 человек.