Тегеран, , 08:17 — REGNUM 26 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 337 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 32 953. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Садат Лари отметила, что с учетом 337 новых жертв их общее число по стране возросло до 32 953 человек. «За последние 24 часа было обнаружено около 5960 новых случаев заражения вирусом COVID-19, при этом 2135 человек госпитализированы», — подчеркнула она.

Пресс-секретарь заявила, что в общей сложности 574 856 иранцев подверглись заражению смертельным вирусом, 459 250 из них выздоровели и были выписаны из больницы. «Еще около 4982 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила Садат Лари.

Она также отметила, что на данный момент в Иране было проведено 4 753 357 обследований на наличие вируса.