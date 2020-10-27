Прага, , 00:36 — REGNUM Запрет на свободное перемещение по стране введен для всех жителей Чехии с 28 октября до 3 ноября решением чешских властей, сообщил глав минздрава республики Роман Прымула в ходе пресс-конференции.

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Ограничения распространяются на период времени с 21:00 по 05:00 по местному времени (19:00 по 03:00 мск). Указанный шаг объясняется подъемом заболеваемости COVID-19 в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября из-за опасности распространения коронавирусной инфекции правительство Чехии распорядилось закрыть в республике все магазины, за исключением тех, что торгуют товарами первой необходимости.

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