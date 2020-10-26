Москва, , 16:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин учредил почетное звание «Заслуженный судебный пристав Российской Федерации». Соответствующий указ главы государства размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, звание может присуждаться «высокопрофессиональным сотрудникам органов принудительного исполнения Российской Федерации за личные заслуги».

В частности, почётным званием могут быть отмечены заслуги в организации и обеспечении деятельности Конституционного суда, Верховного суда, судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также обеспечении принудительного исполнения решений этих судов; заслуги в осуществлении контроля за деятельностью юридических лиц, занимающихся вопросами возврата задолженностей; заслуги в совершенствовании деятельности органов принудительного исполнения и прочее.

В указе отмечается, что звание «Заслуженный судебный пристав» может присваиваться не ранее чем через 20 лет с начала осуществления лицом профессиональной деятельности и при наличии у него государственных наград или поощрений.