Екатеринбург, 26 октября 2020, 16:22 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ввёл новые ограничения на организацию и проведение спортивных мероприятий в регионе. Соответствующий указ размещён на портале правовой информации.
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Теперь все спортивные и физкультурные мероприятия в закрытых помещениях будут проходить без зрителей.
Что же касается открытых площадок, то там нельзя заполнять зрителями более 50% выделенных для них мест. Такие же ограничения остаются для «официальных мероприятий, организуемых госорганами», а также для проводимых в спортивных сооружениях культурных мероприятий, уточняют в оперштабе региона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор рекомендовал продлить школьные каникулы по 8 ноября 2020 года.
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