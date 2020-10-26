Казань, , 17:00 — REGNUM О сохранении текущей деятельности медицинскими учреждениями, несмотря на увеличение заболеваемости коронавирусом, зашла речь на совещании в доме правительства Татарии 26 октября.

Процедурный кабинет Ольга Перегуд (с) ИА Красная Весна

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По словам главы республики Рустама Минниханова, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе напряженная, но остается под контролем. Нужно обеспечить стационары необходимым количеством койко-мест, при этом сохранив плановую работу. Лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты у медработников должны быть в достаточном количестве, подчеркнул глава Татарии.

Также Рустам Минниханов поручил еще раз проинформировать общественность по поводу оказываемой волонтерской помощи и куда за ней можно обратиться.

ИА REGNUM напоминает, порядка 3,5 тыс. коек для оказания помощи пациентам с респираторными инфекциями и с коронавирусом развернули в больницах Татарии. Еще 1 200 резервных коек можно оперативно развернуть по мере необходимости для пациентов с коронавирусом.

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